Tuttosport in prima pagina: "Milan-Genoa, folle pari"

vedi letture

"Milan-Genoa, folle pari": titola così questa mattina Tuttosport in merito all'1-1 di ieri sera tra Milan e Genoa. A San Siro sono stati i rossoblu a passare in vantaggio con un gol nel primo tempo di Colombo. I rossoneri hanno attaccato poi per tutta la ripresa, creando anche diverse occasioni, ma hanno trovato il pari solo al 92' con un colpo di testa di Leao. Il Diavolo ha provato poi anche a vincere la partita, ma ha rischiato di perderla visto che i liguri hanno sbagliato un rigore al 99' con Stanciu.

Questo il tabellino di Milan-Genoa, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A.

MILAN-GENOA 1-1

Marcatori: 28’ Colombo, 90’+2 Leao.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia (dal 76’ Athekame), Pavlovic; Saelemaekers (dal 65’ Fullkrug), Fofana (dal 46’ Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, De Winter, Estupinan, Ricci, Jashari, Castiello. All. Massimiliano Allegri.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi (dal 64’ Ellertsson), Frendrup, Thorsby (dal 64’ Masini), Martin (dal 83’ Stanciu); Vitinha (dal 75’ Ekhator), Colombo (dal 83’ Otoa). A disp. Lysionok, Sommariva, Cuenca, Fini, Venturino, Nuredini. All. Daniele De Rossi.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Ammoniti: 70’ Gabbia, 80’ Leali, 90’+6 Pavlovic, 90'+7 Maignan.

Recupero: 1’ 1T, 5’ 2T.

Note: 58’ gol annullato a Pulisic per un tocco di mano, 90'+9 Stanciu rigore sbagliato.