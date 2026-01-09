Milan, domenica a Firenze dovrebbe rientrare Nkunku

Dopo aver saltato la trasferta di Cagliari, ieri Christopher Nkunku non ha giocato nemmeno il match casalingo contro il Genoa: il francese, che si è sbloccato in campionato nell'ultima partita del 2025 segnando una doppietta all'Hellas Verona, non ha ancora smaltito del tutto un pestone rimediato contro i veneti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'attaccante dovrebbe rientrare domenica in casa della Fiorentina e andare almeno in panchina.

Questo il programma della 20^ giornata di Serie A:

10/01/2026 Sabato 15.00 Como-Bologna DAZN

10/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Pisa DAZN

10/01/2026 Sabato 18.00 Roma-Sassuolo DAZN

10/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Torino DAZN/SKY

11/01/2026 Domenica 12.30 Lecce-Parma DAZN

11/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Milan DAZN

11/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Lazio DAZN/SKY

11/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Napoli DAZN

12/01/2026 Lunedi 18.30 Genoa-Cagliari DAZN

12/01/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Cremonese DAZN/SKY