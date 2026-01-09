Milan, domenica a Firenze dovrebbe rientrare Nkunku

Oggi alle 09:39Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Dopo aver saltato la trasferta di Cagliari, ieri Christopher Nkunku non ha giocato nemmeno il match casalingo contro il Genoa: il francese, che si è sbloccato in campionato nell'ultima partita del 2025 segnando una doppietta all'Hellas Verona, non ha ancora smaltito del tutto un pestone rimediato contro i veneti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'attaccante dovrebbe rientrare domenica in casa della Fiorentina e andare almeno in panchina.

Questo il programma della 20^ giornata di Serie A:

11/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Milan DAZN
