Il pupillo di Allegri. Il CorSport: "Torna Rabiot «Primo derby sarà elettrico»"
di Lorenzo De Angelis

Dopo oltre un mese di assenza è tutto pronto per il rientro in campo di Adrien Rabiot, che tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri in una partita sentitissima ed importantissima: il derby di Milano. Il francese ha fatto di tutto per esserci, e ci è riuscito, entusiasta all'idea di poter essere protagonista in una stracittadina del genere, lui che in carriera ha giocato solo quella di Torino. 

In merito a questo rientro Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Torna Rabiot «Primo derby sarà elettrico»", rifacendosi alle sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. 