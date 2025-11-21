Primi passi verso il futuro. La Gazzetta: "Dal 2027 i lavori per il nuovo stadio. Obiettivo 2031"

Quello di domenica sarà un derby storico, epocale, anche perché per la prima volta dopo 90 anni si giocherà nella casa di Milan ed Inter, considerata la firma sul rogito di qualche settimana fa che ha ufficializzato la cessione di San Siro ai due club. L'attesa, così come l'entusiasmo, è tanta, ma le due società meneghine già starebbero pensando e lavorando per il futuro, a una nuova cattedrale del calcio europeo ed internazionale.

In merito a questo La Gazzetta dello Sport ha cercato di fare qualche previsione in vista della costruzione, titolando "Dal 2027 i lavori per il nuovo stadio. Obiettivo 2031", così da rendere l'impianto già agibile l'impianto per gli Europei dell'estate seguente. Ricordiamo che il progetto è stato affidato agli studi di Manica e Foster.