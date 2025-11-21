Derby con i guanti. Il QS: "La super sfida tra Sommer e Maignan"
Nel corso degli anni il derby ha sempre regalato affascinanti sfide nelle sfide, ed anche domenica sarà così, perché da un lato ci sarà Leao, dall'altro Thuram, e ancora Modric contro Calhanoglu, Rabiot contro Barella e così via. Osservati speciali anche i due portieri, entrambi in scadenza e presi un po' di mira nel corso degli ultimi tempi per qualche errore di troppo.
In merito a questo avvincente duello Il QS, edizione Il Giorno, ha questa mattina titolato "La super sfida tra Sommer e Maignan", che vorrano prendersi lo scettro della città di Milano portando le rispettive squadre alla vittoria con parate decisive.
Vietato accontentarsi: il derby di Milano è sempre decisivo. Le Kessler e la grande Inter. Quanto pesano Chivu e Allegri. Thiago Silva e Levandowski? Fosse per vincere subito...di Luca Serafini
ESCLUSIVA MN - Taffarel: "Baresi? Forza Franco, ne uscirai. A Pasadena sei stato grande"
Il peso trascurato di Rabiot e Pulisic. Derby: le agenzie schierate contro Max. Serve un difensore, non un attaccante
Per cancellare un incubo. Allegri "qual piuma al vento". Maignan dieci punti. Mateta oggi, Caprile domani. Del Milan nessuno!
Derby cruciale: troppo importante Rabiot. Il Milan prenderà una punta: Tare già al lavoro
Albertini elogia Leao: "Un grande giocatore, per diventare un campione, deve essere continuo. Quest'anno lo sta facendo"
