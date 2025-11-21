Derby con i guanti. Il QS: "La super sfida tra Sommer e Maignan"

di Lorenzo De Angelis

Nel corso degli anni il derby ha sempre regalato affascinanti sfide nelle sfide, ed anche domenica sarà così, perché da un lato ci sarà Leao, dall'altro Thuram, e ancora Modric contro Calhanoglu, Rabiot contro Barella e così via. Osservati speciali anche i due portieri, entrambi in scadenza e presi un po' di mira nel corso degli ultimi tempi per qualche errore di troppo. 

In merito a questo avvincente duello Il QS, edizione Il Giorno, ha questa mattina titolato "La super sfida tra Sommer e Maignan", che vorrano prendersi lo scettro della città di Milano portando le rispettive squadre alla vittoria con parate decisive. 