Le ultime in vista del derby. Tuttosport: "Rabiot: «Milan, non vedo l’ora». Dumfries è ko"

Domenica ci sarà il derby di Milano, e novità importanti arrivano su ambi i fronti in vista di questa sfida importante ma non ancora decisiva, ma che comunque vede in palio non solo 3 punti ma anche la vetta della classifica di Serie A.

Per quanto riguarda il Milan c'è l'importante e tanto atteso rientro di Adrien Rabiot, le cui parole a DAZN sono state riportate questa mattina dai colleghi di Tuttosport che hanno titolato "Milan, non vedo l'ora", anche perché giocherà per la prima volta in carriera il derby di Milano dopo averne giocati diversi, ma d'Italia, con la maglia della Juventus contro l'Inter per l'appunto.

Per quanto riguarda i rivali nerazzurri, invece, "Dumfries è ko", e per questo motivo non ci sarà domenica per via del fastidio alla caviglia dal quale non è riuscito a recuperare.