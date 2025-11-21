Maignan-Thuram oer il trono della città. La Gazzetta: "Derby. Caro amico ti batto"

Nel 2002 Lucio Dalla faceva uscire una delle sue canzoni più iconiche ed importanti, "L'anno che verrà", che cominciava con un "Caro amico ti scrivo...", ma qui da scrivere non c'è proprio nulla, visto che domenica c'è il derby e in palio non ci sono solo i tre punti, ma anche la testa della classifica della Serie A.

Per questo bisogna mettere da parte i rapporti e le amicizie e far valere la propria foga agonistica, e questo varrà soprattutto per Mike Maignan e Marcus Thuram, da sempre molto legati l'uno con l'altro. E giocando sul testo della canzone di Lucio Dalla i colleghi de La Gazzetta dello Sport hanno titolato "Derby. Caro amico ti batto".