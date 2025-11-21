Maignan-Thuram oer il trono della città. La Gazzetta: "Derby. Caro amico ti batto"
MilanNews.it
Nel 2002 Lucio Dalla faceva uscire una delle sue canzoni più iconiche ed importanti, "L'anno che verrà", che cominciava con un "Caro amico ti scrivo...", ma qui da scrivere non c'è proprio nulla, visto che domenica c'è il derby e in palio non ci sono solo i tre punti, ma anche la testa della classifica della Serie A.
Per questo bisogna mettere da parte i rapporti e le amicizie e far valere la propria foga agonistica, e questo varrà soprattutto per Mike Maignan e Marcus Thuram, da sempre molto legati l'uno con l'altro. E giocando sul testo della canzone di Lucio Dalla i colleghi de La Gazzetta dello Sport hanno titolato "Derby. Caro amico ti batto".
Pubblicità
Rassegna Stampa
A Milanello lavoro speciale. La Gazzetta: "Tomori e compagni a lezione da Max per un Milan di ferro"
Vietato accontentarsi: il derby di Milano è sempre decisivo. Le Kessler e la grande Inter. Quanto pesano Chivu e Allegri. Thiago Silva e Levandowski? Fosse per vincere subito...di Luca Serafini
Le più lette
2 Vietato accontentarsi: il derby di Milano è sempre decisivo. Le Kessler e la grande Inter. Quanto pesano Chivu e Allegri. Thiago Silva e Levandowski? Fosse per vincere subito...
4 Leao sull'essere diventato padre: "Mi ha insegnato a essere più focalizzato e a godermi ogni singolo momento"
Rassegna Stampa
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Taffarel: "Baresi? Forza Franco, ne uscirai. A Pasadena sei stato grande"
Franco OrdineIl peso trascurato di Rabiot e Pulisic. Derby: le agenzie schierate contro Max. Serve un difensore, non un attaccante
Carlo PellegattiPer cancellare un incubo. Allegri “qual piuma al vento”. Maignan dieci punti. Mateta oggi, Caprile domani. Del Milan nessuno!
Antonio VitielloDerby cruciale: troppo importante Rabiot. Il Milan prenderà una punta: Tare già al lavoro
Albertini elogia Leao: "Un grande giocatore, per diventare un campione, deve essere continuo. Quest'anno lo sta facendo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com