Decisivo (anche) grazie ad Allegri. Il CorSport: "Libertà per Leao"

vedi letture

In una lunga ed interessante intervista ai colleghi della CBS Rafael Leao ha spiegato come Massimiliano Allegri è riuscito a coccolarlo, stimolarlo e farlo sentire sempre più al centro del progetto tecnico del Milan.

Non era scontato, considerando i tanti cambi avvenuti in estate, ma il tecnico toscano è sempre riuscito a far sentire il portoghese importante, dandogli tutto il modo e lo spazio per esprimere al meglio il suo estro. Non a caso questa mattina Il Corriere dello Sport parla di "Libertà per Leao", visto che il numero 10 del Milan nell'intervista alla CBS ha svelato che: "Il mister non mi chiede molte cose, mi ha solo detto: “sii libero” e la cosa più importante è stare focalizzato e avere la giusta mentalità, perché sa cosa so fare con la palla e che posso aiutare la squadra anche senza palla. È più come un padre quando chiede a un figlio di fare sempre meglio a scuola nella vita, di fare le cose nella maniera giusta. Io mi sento felice e con molta fiducia in ogni partita perché so che lui conta su di me, mi chiede solo di essere focus anche dopo un gol, di non fermarmi".