Inter-Milan, le scelte di Allegri per il Derby. Torna Rabiot, c'è un ballottaggio
INTER-MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE
16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi
11 Pulisic 10 Leao
A disp.: Torriani, Terracciano, De Winter, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkuku.
Allenatore: Massimiliano Allegri.
Ballottaggi: Bartesaghi-Estupinan
Squalificati: /
Indisponibili: Gimenez
Manca sempre meno al derby di domenica sera: l'Inter prima affronta il Milan terzo, distante solo due lunghezze. Siamo a novembre, la stagione è ancora lunga, ma il Derby della Madonnina ha sempre un'importanza difficile da quantificare o spiegare a parole: per capirlo bisogna viverlo. E Allegri sta vivendo l'attesa ritrovando Rabiot e Tomori, oltre che tutti i nazionali rientrati a Milanello senza intoppi: ad oggi l'unico indisponibile, il rischio del forfait è alto, è Santiago Gimenez. Il messicano sta risolvendo il problema alla caviglia che si è portato dietro per settimane e difficilmente recupererà per domenica.
Dopo il mese abbondante out a causa dell'infortunio al polpaccio Adrien Rabiot è pronto per giocare dall'inizio: il centrocampista tornerà di fianco a Modric per guidare la squadra con i suoi ritmi e la sua fisicità. In difesa lo schieramento a tre è quello che finora ha dato più sicurezza: Tomori, Gabbia e Pavlovic a protezione di Maignan. Pulisic e Leao tornano a giocare insieme dall'inizio, e sulla fascia sinistra c'è quello che al momento è l'unico ballottaggio: Bartesaghi ed Estupinan si giocano il posto, con l'azzurro che al momento sembra essere in vantaggio. Nelle prossime ore si capirà chi dei due verrà scelto da Allegri.
DOVE VEDERE INTER-MILAN
Data: domenica 23 novembre 2025
Ore: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Sozza
Assistenti: Peretti-Colarossi
IV Ufficiale: Marcenaro
VAR: Aureliano
AVAR: Di Paolo
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan