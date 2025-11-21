probabile formazione Inter-Milan, le scelte di Allegri per il Derby. Torna Rabiot, c'è un ballottaggio

vedi letture

INTER-MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

11 Pulisic 10 Leao

A disp.: Torriani, Terracciano, De Winter, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkuku.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Ballottaggi: Bartesaghi-Estupinan

Squalificati: /

Indisponibili: Gimenez

Manca sempre meno al derby di domenica sera: l'Inter prima affronta il Milan terzo, distante solo due lunghezze. Siamo a novembre, la stagione è ancora lunga, ma il Derby della Madonnina ha sempre un'importanza difficile da quantificare o spiegare a parole: per capirlo bisogna viverlo. E Allegri sta vivendo l'attesa ritrovando Rabiot e Tomori, oltre che tutti i nazionali rientrati a Milanello senza intoppi: ad oggi l'unico indisponibile, il rischio del forfait è alto, è Santiago Gimenez. Il messicano sta risolvendo il problema alla caviglia che si è portato dietro per settimane e difficilmente recupererà per domenica.

Dopo il mese abbondante out a causa dell'infortunio al polpaccio Adrien Rabiot è pronto per giocare dall'inizio: il centrocampista tornerà di fianco a Modric per guidare la squadra con i suoi ritmi e la sua fisicità. In difesa lo schieramento a tre è quello che finora ha dato più sicurezza: Tomori, Gabbia e Pavlovic a protezione di Maignan. Pulisic e Leao tornano a giocare insieme dall'inizio, e sulla fascia sinistra c'è quello che al momento è l'unico ballottaggio: Bartesaghi ed Estupinan si giocano il posto, con l'azzurro che al momento sembra essere in vantaggio. Nelle prossime ore si capirà chi dei due verrà scelto da Allegri.

DOVE VEDERE INTER-MILAN

Data: domenica 23 novembre 2025

Ore: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Sozza

Assistenti: Peretti-Colarossi

IV Ufficiale: Marcenaro

VAR: Aureliano

AVAR: Di Paolo