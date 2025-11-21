Derby intercontinentale. Il CorSport: "13 italiani in rosa ma 19 paesi in campo. Inter-Milan da record"

Domenica sera saranno collegati milioni di tifosi sparsi per il mondo per vedere il derby della Madonnina tra l'Inter di Christian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri. Sarà una partita dal sapore internazionale, anzi, intercontinentale come scritto questa mattina dai colleghi de Il Corriere dello Sport, visto che in campo saranno rappresentate tantissime nazionali.

"13 italiani in rosa ma 19 paesi in campo", così titola questa mattina il quotidiano romano, che giocando un po' su questo aspetto ha parlato del Nord-centro America come un'esclusiva del Milan, avendo in rosa giocatori messicani (Gimenez) e statunitensi (Pulisic) a differenza dell'Inter, che invece gioca più sul Sud America con argentini (Lautaro Martinez) e brasiliani (Luis Henrique).