Toni sulla Nazionale: "I miei figli si sono stancati dei miei racconti su Germania 2006"

Luca Toni ha parlato così alla Gazzetta dello Sport di Italia-Irlanda del Nord: "Adesso confido nell’esplosione di Pio Esposito e anche nel ritorno in azzurro di Chiesa. Fede può dare la scossa e fare la differenza con i suoi strappi. Rino, ti chiedo anche un favore personale: i miei figli iniziano a crescere e si sono stancati dei miei racconti su Germania 2006... Vogliono vedere e tifare per gli azzurri a un Mondiale. Pensateci tu e Gigi".

Gravina: "L'Italia non é scarsa come si vuol far credere"

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - "Il mio ottimismo deriva dall'entusiasmo che vedo all'interno di questa squadra. Devo necessariamente essere ottimista nel credere in Rino Gattuso e nei ragazzi che non sono così scarsi come da qualche parte si vuole fare emergere". Il presidente della Figc Gabriele Gravina parla così della Nazionale di calcio durante la settima edizione di 'Sport Industry Talk - L'economia dello sport', organizzata da Rcs Academy.

"Io sono convinto che andremo ai Mondiali, ma non si va ai Mondiali perché ti chiami Italia o Francia o Spagna. Si va ai Mondiali perché si vince, perché progetti e lavori e noi stiamo cercando di fare questo" ha aggiunto Gravina. (ANSA).