Il ministro Tajani: "In Italia impianti obsoleti: fatica per fare Euro 2032"
(ANSA) - ROMA, 21 NOV - In Italia "abbiamo purtroppo l'impiantistica obsoleta, nonostante gli sforzi che facciamo, stiamo faticando tantissimo anche per organizzare i giochi dei campionati europei di calcio del 2032 insieme alla Turchia": lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, presentando il progetto 'Turismo delle radici' a Villa Madama a Roma.
"Tutta la nostra impiantistica sportiva è obsoleta, non sono soltanto i grandi stadi. È obsoleta anche l'impiantistica sportiva dei piccoli centri. Se vogliamo valorizzare le aree interne, dobbiamo anche mettere a disposizione impianti che sono costruiti. Così abbiamo fatto, così faremo", ha proseguito Tajani spiegando che alcune iniziative di 'Turismo delle radici' in Lazio e in Puglia "guardano anche alla possibilità di realizzare infrastrutture sportive". (ANSA).
