Quanto hanno investito RedBird ed OakTree in Milan ed Inter? I numeri

Quanto hanno investito RedBird ed OakTree in Milan ed Inter? I numeriMilanNews.it
Oggi alle 01:00News
di Manuel Del Vecchio

A pochi giorni dal derby di domenica sera, Calcio e Finanza fa il confronto su quanto le proprietà di Inter e Milan, il fondo OakTree ed il fondo RedBird, hanno effettivamente investito nei rispettivi Club. Questa la loro analisi:

OakTree
Prestito verso la famiglia Zhang: 275 mln€
Versamento per la gestione 24/25: 44 mln€
Versamento per la gestione 25/26: 5 mln€

TOTALE 324 mln€

RedBird
Acquisto Club con fondi non finanziati da terzi: 600 mln€
Rifinanziamento vendor loan: 170 mln€
Progetto stadio San Donato: 55 mln€

TOTALE 825 mln€