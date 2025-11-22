live mn Primavera, Fiorentina-Milan (1-1): fine partita, buon punto per i rossoneri

FINE PARTITA, FIORENTINA-MILAN 1-1. I rossoneri tornano con un punto dal Viola Park e fermano la Fiorentina che prima di questo turno era terza in classifica. Considerando le assenze, l'età media sempre tra le più giovani del campionato, un punto prezioso per la squadra di Renna che nonostante lo svantaggio subito a freddo ha saputo reagire nel corso del primo tempo grazie alla rete di Ossola. Nella ripresa il Milan può anche vincerla con Castiello che sbatte contro il portiere avversario e la traversa, mentre nel finale i rossoneri stanchi concedono campo ma resistono: in definitiva un pareggio giusto.

91' Altra grande occasione viola con il pallone che dopo un rimpallo finisce a Mazzeo che da pochissimi passi spara altissimo

90' Tre minuti di recupero

89' Esce Mancioppi nel Milan ed entra Tartaglia

88' Altra occasione per la Fiorentina con Jallow che con un grande stop si presenta davanti a Bouyer ma con la punta non trova la porta

87' Provvidenziale l'intervento di Mancioppi che anticipa in scivolata Conti sul più bello

84' Ammonito Kospo nella Fiorentina

83' Eccolo il primo cambio del Milan: esce Castiello, acciaccato, entra Di Siena

81' Scotti entra in area si sposta la palla sul destro ma il suo tiro è facile preda di Fei

79' Altro cambio per Galloppa: entra Conti al posto di Keita

76' Castiello attacca dalla sinistra e mette in mezzo dove Sadotti arriva prima di tutti, allontanando

72' Terzo ammonito rossonero, punito Mancioppi

67' Super parata di Bouyer sul tiro del nuovo entrato Atzeni: partita molto divertente!

65' Doppio cambio per la Fiorentina: escono Angiolini e Bonanno, entrano Atzeni e Montenegro

62' TRAVERSA DEL MILAN! Gran contropiede rossonero con Scotti che imbecca Castiello: l'attaccante incrocia ma trova un gran riflesso di Fei che manda poi il pallone sul montante...

57' Scotti non trova spazi e prova ancora dalla distanza: brutto tiro

51' Pericoloso subito Mazzeo con un destro che si infrange sul muro rossonero

47' Ammonito Zukic per un fallo al limite dell'area

46' Si ricomincia! Nella Fiorentina esce Kone ed entra Mazzeo

FINE PRIMO TEMPO, FIORENTINA-MILAN 1-1. Prima frazione equilibrata al Viola Park, con il vantaggio immediato della Fiorentina con Braschi, su errore rossonero e successiva deviazione, e il pareggio alla mezz'ora di Ossola. Diavolo che cresce nel corso dei primi 45 minuti e ha anche altre occasioni per portarsi in vantaggio.

46' Si scaldano gli animi: ammonito Plazzotta

42' Ci prova Castiello rientrando sul sinistro, da fuori area: pallone centrale e di facile lettura per Fei

35' Occasione clamorosa per i padroni di casa: Kone con la porta praticamente sguarnita non inquadra lo specchio da ottima posizione. Si salva il Milan

33' GOOOL DEL MILAAAN! Pareggio rossonero con Ossola che sbuca a fari spenti alle spalle della difesa viola e deposita alle spalle di Fei il bel cross dalla sinistra di Plazzotta: 1-1 al Viola Park!

29' Bella azione di Plazzotta sulla sinistra: cross basso con Perera che arriva sul pallone ma non riesce a girare verso la porta

26' Altro angolo conquistato dal Milan che ora sta cercando di aumentare i giri del suo motore

19' Ci prova Scotti con un tiro da fuori: conclusione leggermente deviata in angolo

17' Altro errore in fase di impostazione per il Milan: contropiede di Bertolini che questa volta viene chiuso all'ingresso dell'area di rigore. Rossoneri in bambola adesso

14' GOL FIORENTINA. Brutta palla persa da Mancioppi che apre il campo per Braschi che dal limite dell'area conclude e, anche grazie a una deviazioen fortuita di Colombo, scavalca il portiere rossonero: 1-0 per i Viola

12' Prova ad accendersi Scotti che si incunea nella difesa avversaria ma appena entrato in area viene bloccato

11' Ancora Bertolini pericoloso: lancio lungo per l'esterno toscano che nel tentativo di saltare Bouyer su allunga troppo il pallone e poi non riesce a inquadrare la porta

8' Copione chiaro: la Viola prova a fare la partita, rossoneri pronti a ribaltare l'azione in contropiede

2' Subito occasione per la Fiorentina con Bertolini che si inserisce dalla destra e da buona posizione calcia alto

1' Si comincia!

- Le formazioni ufficiali:

FIORENTINA: Fei; Bonanno, Sadotti, Bertolini, Braschi, Kone, Keita, Trapani, Angiolini, Kospo, Evangelista. A disp.: Dolfi, Masoni, Turnone, Deli, Jallow, Batignani, Mazzeo, Conti, Montenegro, Sturli, Atzeni. All. Galloppa

MILAN (4-3-3): Bouyer; Perera, Colombo, Zukic, Nolli; Cisse, Mancioppi, Ossola; Plazzotta, Scotti, Castiello. A disp.: Catalano, Bianchi, Tartaglia, Pagliei, Del Forno, Dotta, Di Siena, Seedorf, Angelicchio, Cullotta, Vechiu. All. Renna

Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio! Tra pochi minuti al Viola Park inizierà la sfida tra Fiorentina e Milan, gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Primavera 1. I rossoneri devono riscattare la sconfitta subita in casa contro la Juventus prima della sosta e hanno l'obiettivo di riavvicinare la zona playoff. Segui la partita sul nostro live testuale, resta con noi!