probabile formazione Rabiot subito titolare, Bartesaghi preferito a Estupinan

INTER-MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

11 Pulisic 10 Leao

A disp.: Torriani, Terracciano, De Winter, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkuku.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Ballottaggi: Bartesaghi-Estupinan

Squalificati: /

Indisponibili: Gimenez, Athekame.

Manca sempre meno al derby di domani sera: l'Inter prima affronta il Milan terzo, distante solo due lunghezze. Siamo a novembre, la stagione è ancora lunga, ma il Derby della Madonnina ha sempre un'importanza difficile da quantificare o spiegare a parole: per capirlo bisogna viverlo. E Allegri sta vivendo l'attesa ritrovando Rabiot e Tomori, oltre che tutti i nazionali rientrati a Milanello senza intoppi: Santiago Gimenez continua ad avere fastidio alla caviglia e non ci sarà.

Dopo il mese abbondante out a causa dell'infortunio al polpaccio Adrien Rabiot è pronto per giocare dall'inizio: il centrocampista tornerà di fianco a Modric per guidare la squadra con i suoi ritmi e la sua fisicità. In difesa lo schieramento a tre è quello che finora ha dato più sicurezza: Tomori, Gabbia e Pavlovic a protezione di Maignan. Pulisic e Leao tornano a giocare insieme dall'inizio, e sulla fascia sinistra c'è quello che al momento è l'unico ballottaggio: Bartesaghi ed Estupinan si giocano il posto, con Allegri che non ha voluto scoprire le sue carte anche se l'italiano rimane in vantaggio. Ha però dato un aggiornamento su Athekame, tornato dalla nazionale con un problema al soleo: sarà out.

Intanto Gianluca Rocchi, dirigente AIA, ha commentato a Sky Sport la designazione dell'arbitro Sozza: "Un arbitro in crescita anche a livello internazionale, dà grandi garanzie. Il fatto che sia di Milano non ci riguarda, credo che questo tabù sia stato superato: devo dire grazie ai club che non hanno mai discusso sulla sua provenienza, ormai vogliono solo la qualità. C’è un po’ di retro pensiero ma credo sia un discorso più folcloristico“.

DOVE VEDERE INTER-MILAN

Data: domenica 23 novembre 2025

Ore: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Sozza

Assistenti: Peretti-Colarossi

IV Ufficiale: Marcenaro

VAR: Aureliano

AVAR: Di Paolo