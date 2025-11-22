Gimenez assente ma Allegri è fiducioso: "Vedrete che nel calcio le cose cambiano in fretta"
Alla vigilia del derby tra Inter e Milan, che si giocherà domani sera alle 20.45 a San Siro, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal Centro Sportivo di Milanello in Carnago per presentare la sfida contro i rivali nerazzurri che, a oggi, precedono i rossoneri in classifica, al primo posto, grazie a due punti di vantaggio. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni.
Su Santi Gimenez: oltre le statistiche che peso ha?
"Un peso importante, è un giocatore importante, ha fatto molti gol prima di arrivare al Milan. Non è facile arrivare a metà campionato, a fine gennaio: tre mesi... Non capisce la lingua, si deve ambientare in un calcio diverso in una situazione non facile. Quest'anno è rientrato il 5 agosto dopo la nazionale ed è rientrato bene e ha fatto buone prestazioni. Ora ha un problema alla caviglia, ma vedrete che nel calcio le cose cambiano in un attimo".
