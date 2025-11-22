Allegri si tiene stretta la Curva: "Ci aiuta molto nei momenti in cui la partita diventa difficile"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:00News
di Francesco Finulli

Alla vigilia del derby tra Inter e Milan, che si giocherà domani sera alle 20.45 a San Siro, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal Centro Sportivo di Milanello in Carnago per presentare la sfida contro i rivali nerazzurri che, a oggi, precedono i rossoneri in classifica, al primo posto, grazie a due punti di vantaggio. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni. 

Sulla Curva:

"Ha aiutato molto, quando giocheremo di nuovo in casa lo stadio ci aiuta molto nei momenti in cui la partita diventa difficile".