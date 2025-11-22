Allegri: "Ieri a Milanello è venuto Ibra: la società è sempre presente"

13:24
di Francesco Finulli

Alla vigilia del derby tra Inter e Milan, che si giocherà domani sera alle 20.45 a San Siro, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal Centro Sportivo di Milanello in Carnago per presentare la sfida contro i rivali nerazzurri che, a oggi, precedono i rossoneri in classifica, al primo posto, grazie a due punti di vantaggio. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni. 

Ibrahimovic ha detto qualcosa alla squadra?

"Ieri è venuto, abbiamo fatto due parole. Ogni tanto viene, così come viene Tare: la società è sempre presente. Bisogna avere la giusta tensione per domani, ma senza avere paura. Bisogna avere tanta adrenalina dentro, emozione e divertimento nel giocare queste partite".

A Leao chiede di fare l'Ibrahimovic?

"Piano piano sta capendo che l'attaccante viene valutato per i gol che fa, è un segnale di crescita".