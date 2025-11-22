Allegri sprona Fofana: "Ha enormi potenzialità: deve stare più attento in certe situazioni"

Allegri sprona Fofana: "Ha enormi potenzialità: deve stare più attento in certe situazioni"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:48News
di Francesco Finulli

Alla vigilia del derby tra Inter e Milan, che si giocherà domani sera alle 20.45 a San Siro, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal Centro Sportivo di Milanello in Carnago per presentare la sfida contro i rivali nerazzurri che, a oggi, precedono i rossoneri in classifica, al primo posto, grazie a due punti di vantaggio. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni. 

L'importanza di Rabiot per Fofana:

"Fofana ha fatto buone partite. È un giocatore che ha enormi potenzialità in tutte e due le fasi. Deve stare più attento in certe situazioni. Rabiot, fino ad ora, ho ritrovato un Rabiot molto migliore di quando l'ho avuto. È in un'età di maturazione al top, un giocatore molto pesante all'interno del campo".