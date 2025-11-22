Pedullà duro: “Non bisogna vendere prodotti diversi da quello che sono. Così a marzo ci arriviamo male”

vedi letture

Dopo la sconfitta amarissima contro la Norvegia, sono state dette tante cose sul periodo della nazionale e sulla partita in sé, cose che secondo il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, non sono corrette e al contrario inammissibili. Vediamo a che cosa si riferiva il giornalista di Sportitalia:

“Cerchiamo di essere seri, perché io leggo delle cose…. A me non piace lo spirito polemico a prescindere, però cerchiamo di essere seri perché sta diventando una barzelletta. Mi riferisco a tutta una fase di preparazione a questi spareggi che per carità sono importanti, importantissimi, dobbiamo evitare di fare una brutta figura, però dobbiamo essere seri, capire il nostro momento, non cercare alibi e non vendere de prodotti diversi da quelli che sono. Quello che ha detto Buffon ha detto è improponibile perchè ci sta venendo un prodotto diverso rispetto alla realtà dei fatti. Noi dobbiamo guardare la realtà negli occhi, capire chi siamo, per superarla. Se Gigi Buffon dice che la Norvegia è una delle prime 5/6 nazioni al mondo, che ha dei calciatori che fanno partire la Norvegia da 1-0 eccetera, ma se poi mi vende la partita che abbiamo giocato contro la Norvegia in maniera vergognosa e mi dice che è stata una partita equa in cui è mancato soltanto il gol, è un discorso inaccettabile, e dico così perché non abbiamo preso coscienza della realtà. Se abbiamo una visione fantascientifica delle cose ci arriviamo male a marzo”