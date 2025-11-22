Lo chef stellato Berton: "Appena ho letto del ritorno di Allegri mi sono rasserenato"

L’edizione odierna di Repubblica-Milano, in vista del Derby della Madonnina di domani, ha intervistato degli chef stellati milanesi, ovviamente grandi tifosi ed appassionati di calcio. Andrea Berton, tifoso rossonero, racconta la sua passione per il calcio: “Ho giocato fino a quando non mi sono trasferito a Milano per lavorare da Gualtiero Marchesi, avevo 19 anni. In squadra con me c’era anche Maurizio Ganz, oggi ci sfidiamo a padel”.

Il suo giocatore preferito? “Maignan. L’ho conosciuto, è un ragazzo serio ma simpatico”.

Come vivrà il derby domenica sera? “Al lavoro (ride, ndr). È la partita più importante dell’anno, crea un clima particolare in città, tra sfottò e scherzi. Se vinciamo e viene qualche amico interista a mangiare da me lo prendo un po’ in giro”.

Le piace questo Milan? “Appena ho letto del ritorno di Allegri mi sono rasserenato. Ha sempre tutto sotto controllo, la sua gestione è lucida e sicura”.

Crede al sogno scudetto? “Potrebbe arrivare, perché no. Sono fiducioso”.