Allegri: "Pavlovic sta migliorando tanto: deve migliorare nell'attenzione dentro l'area"

di Francesco Finulli

Alla vigilia del derby tra Inter e Milan, che si giocherà domani sera alle 20.45 a San Siro, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal Centro Sportivo di Milanello in Carnago per presentare la sfida contro i rivali nerazzurri che, a oggi, precedono i rossoneri in classifica, al primo posto, grazie a due punti di vantaggio. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni. 

Domani è il derby dei braccetti, Pavlovic e Bastoni?

"Pavlovic sta migliorando tanto: più giochi più cresci e migliori. Quella caratteristica di andare l'ha sempre avuta, aggredisce molto. Deve migliorare nell'attenzione dentro l'area, in alcune situazioni è ancora un pochino assente".