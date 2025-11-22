Bacconi sul derby: “L’Inter farà la partita. Ecco il mio pronostico”

vedi letture

Nel corso della puntata di “Tutti in gioco”, programma in onda su DAZN, Adriano Bacconi ha spiegato come secondo lui sarà la partita tra Inter e Milan e ha pronosticato il risultato esatto secondo lui più probabile. Vediamo il suo pensiero e chi secondo lui alla fine porterà a casa i 3 punti:

“L’Inter sarò aggressiva, farà la partita, come ha fatto nelle ultime gare, cercherà di mettere il Milan nella propria metà campo e fare quelle combinazioni che hanno permesso anche di essere una delel squadre più forte a livello europeo. Vediamo nell’ultima partita con che cattiveria vanno nei duelli, avevano gli occhi della tigre. Raddoppiano, triplicano e vanno in verticale. Calhanoglu è una pedina importante, da impostatore si trasforma subito in centrale difensivo se c’è una palla persa, visto anche che Bastoni si inserisce molto.

Sull’assenza di Dumfries: “C’è una caratteristica di Dumfries che un mancino può fare bene altrettanto. La qualità dell’olandese non è tanto arrivare sul fondo al cross ma tagliare il campo e andare a fare gol, quindi quello lo può fare anche Carlos Augusto”

Pronostico? “L’Inter mi sembra più competitiva per cui in maniera razionale dico 2-1 inter”