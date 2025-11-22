Bacconi sul derby: “L’Inter farà la partita. Ecco il mio pronostico”

Bacconi sul derby: “L’Inter farà la partita. Ecco il mio pronostico”MilanNews.it
Oggi alle 15:24News
di Andrea La Manna

Nel corso della puntata di “Tutti in gioco”, programma in onda su DAZN, Adriano Bacconi ha spiegato come secondo lui sarà la partita tra Inter e Milan e ha pronosticato il risultato esatto secondo lui più probabile. Vediamo il suo pensiero e chi secondo lui alla fine porterà a casa i 3 punti:

L’Inter sarò aggressiva, farà la partita, come ha fatto nelle ultime gare, cercherà di mettere il Milan nella propria metà campo e fare quelle combinazioni che hanno permesso anche di essere una delel squadre più forte a livello europeo. Vediamo nell’ultima partita con che cattiveria vanno nei duelli, avevano gli occhi della tigre. Raddoppiano, triplicano e vanno in verticale. Calhanoglu è una pedina importante, da impostatore si trasforma subito in centrale difensivo se c’è una palla persa, visto anche che Bastoni si inserisce molto. 

Sull’assenza di Dumfries: “C’è una caratteristica di Dumfries che un mancino può fare bene altrettanto. La qualità dell’olandese non è tanto arrivare sul fondo al cross ma tagliare il campo e andare a fare gol, quindi quello lo può fare anche Carlos Augusto”

Pronostico?L’Inter mi sembra più competitiva per cui in maniera razionale dico 2-1 inter”