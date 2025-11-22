Chi può essere decisivo domani? Giunti: "Modric, per me è il calcio"
Aria di derby e la Gazzetta dello Sport in edicola oggi ha intervistato Federico Giunti, ex rossonero protagonista nel famoso derby vinto 6-0 dal Milan. Le sue parole in vista della sfida di domani:
Che gara si aspetta domani?
“Agonisticamente tirata e come al solito, sentita al massimo. Non chiedetemi il risultato o la favorita, ma il Milan con Allegri ci arriverà carico e preparato”.
Chi sarà decisivo per i rossoneri?
“Modric che per me è... il calcio. Quando tocca il pallone, è uno spettacolo”.
Il campionato sarà un lungo... derby per lo scudetto?
“Assolutamente sì. La classifica è corta e, dopo il cambio dell’allenatore, la Juve non è fuori dalla corsa perché Inter e Roma hanno già perso tre incontri. Tanti... Se Max inizia a far punti con continuità, sarà dura per tutti”.
