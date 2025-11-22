Galli: “Il Milan deve stare attento a difendere basso. Recupero Rabiot importante”

vedi letture

Nel corso della puntata di “Tutti in gioco”, format di DAZN, l’ex rossonero Filippo Galli ha parlato del derby di Milano e, rispondendo alle domande della conduttrice, ha parlato dei vari reparti che si sfideranno direttamente delle due squadre. Queste le sue parole:

“Ma io credo che alla fine Chivu opterà per Zielinski. È vero che alla fine ha un po’ meno qualità di Sucic però può garantire più equilibrio, può garantire anche quella riaggressione alle palle perse che sono un elemento fondamentale di questa Inter. Il Milan deve stare attento perchè di solito difende col baricentro basso e quindi non vorrei che si portasse una sorta di cavallo di troia nella sua area, perchè l’Inter li ha giocatori che possono fare male, che sanno giocare negli spazi stretti, non solo Lautaro.

Attacco Inter vs difesa Milan: chi la spunterà? “L’Inter ha segnato 26 gol in totale, il Milan con questa difesa che dovrebbe essere la titolare nel derby, ha subito pochissimo. L’approccio tattico è diverso, il Milan si difende basso.

Su Rabiot: “Il centrocampo con Rabiot, non che Ricci abbia demeritato, però è in dubbio che la presenza fisica di Rabiot sia importante perchè sopratutto contro una squadra come l’Inter che fa della muscolarità, dell’aggressività una delle sue componenti di forza, quindi averlo il campo sarebbe importante e strategico perchè riesce a garantire l’attacco sull’avversario, una fase difensiva importante”.