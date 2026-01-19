Milan, goditi Fullkrug. Cuore, sacrificio e gol: come si fa a non volergli bene

Il Milan vince 1-0 contro il Lecce, acquisisce ulteriore consapevolezza dopo la vittoria esterna contro il Como e resta in scia dell'Inter. Era una gara che poteva rappresentare molte insidie. I salentini, non troppo tempo fa, hanno tenuto botta, sempre a San Siro, anche contro l'Inter. E infatti la squadra di Eusebio Di Francesco ha disputato una buona partita. Il Milan, però, sta imparando dai suoi stessi errori, quelli del passato, quelli che non dovranno ripetersi.

Una gara alla Massimiliano Allegri, perché in Serie A sono queste le partite più complicate da affrontare. Il Diavolo sembra essersi liberato da quei fantasmi che aleggiavano parzialmente in varie fasi della partita: si bada sempre di più alla quantità, alla sostanza, alla lettura intelligente di tutte le fasi della partita. E poi ecco l'uomo della provvidenza, quello che non ti aspetti. Tra Rafa Leao e Christian Pulisic ecco Niclas Fullkrug.

Come si fa a non volergli bene. Faccia da bravo ragazzo, è arrivato in Italia con la voglia di riscattarsi dopo un periodo complicato. E' inciampato ma non ha avuto alcuna voglia di fermarsi, Massimiliano Allegri lo ha giustamente elogiato: "Uno così è un esempio per la squadra". Infortunio, poi Como. Altre montagne russe, con il furto che avrebbe potuto ancora destabilizzarlo. E invece no. Niclas scende in campo, ci mette poco più di due minuti per segnare nel modo in cui voleva Max. Attaccante, rapace, d'area. Quello che il tecnico livornese bramava da un po' e che la dirigenza gli ha regalato.

Niclas Fullkrug va oltre gli estetismi, non bada all'aspetto ma ama il concetto concreto. Attaccante d'area, quello che ti sporca i palloni e quello che può decidere una partita con una mezza zampata. Il Milan adesso in avanti ha una soluzione in più che alla distanza potrebbe essere determinante. Fullkrug si sta prendendo il Milan in silenzio: con sacrificio. abnegazione, cuore e passione. E soprattutto con i gol "sporchi", quelli che voleva Max. Quelli che alla lunga possono risultare decisivi.