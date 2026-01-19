Il Como si riscatta e demolisce la Lazio all'Olimpico con un tris

Dopo la sconfitta interna contro il Milan, a cui sono seguite le note polemiche e discussioni su risultatismo contro giochismo, il Como ha trovato il suo riscatto nella serata della capitale. La squadra di Cesc Fabregas è andata a vincere allo Stadio Olimpico, demolendo letteralmente la Lazio con il risultato di 0-3. Passivo che poteva essere anche più rotondo se i lariani non avessero anche sbagliato un calcio di rigore. Vantaggio dopo due minuti con Baturina a cui ha fatto seguito la doppietta di Nico Paz. Notte fonda per i biancocelesti di mister Sarri

DATA E ORARI DELLA 21ESIMA GIORNATA

16/01/2026 Pisa-Atalanta 1-1

17/01/2026 Udinese-Inter 0-1

17/01/2026 Napoli-Sassuolo 1-0

17/01/2026 Cagliari-Juventus 1-0

18/01/2026 Parma-Genoa 0-0

18/01/2026 Bologna-Fiorentina 1-2

18/01/2026 Torino-Roma 0-2

18/01/2026 Milan-Lecce h. 20:45 1-0

19/01/2026 Cremonese-Verona 0-0

19/01/2026 Lazio-Como 0-3