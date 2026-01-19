Da Napoli, Chiariello: "Il Milan ha mostrato le sue grandi individualità, partendo da Maignan, Leao e Rabiot"

Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, è intervenuto col suo consueto editoriale su Canale21: “Le partite stanno dando dei risultati a volte anche inaspettati, inattesi, e questo turno di campionato non sfugge alla situazione di questa stagione dove a ogni turno c'è una sorpresa. La sorpresa negativa del turno precedente è stata del Napoli, che ha pareggiato col Parma inaspettatamente in casa 0-0. In questo turno è caduta la Juventus. A Cagliari, squadra cicala e vanesia, che ha dominato ma ha perso. Il calcio è questo.

Allegri a Como lo ha insegnato ancora una volta, la giocata a volte è più importante del gioco. Non c'è un assioma per cui il gioco vince sulla giocata. Può accadere l'uno come può accadere l'altro. Il Como ha giocato a calcio e il Milan ha mostrato le sue grandi individualità, partendo dal portiere Maignan, Leao e Rabiot, grande protagonista, che ha confezionato la vittoria del Milan. I grandi giocatori fanno grandi le squadre, anche se si passa attraverso un gioco. Altrimenti non si capisce perché questi allenatori guadagnino cifre oggi che sono veramente incredibili. Perché il loro lavoro è diventato sempre più importante, con i loro staff pretorici. Per come oggi viene studiata una partita di calcio, prima di far scendere in campo i calciatori, c'è un lavoro che negli anni passati era assolutamente impensabile. Se solo voglio ricordare gli anni ruggenti di Luis Vinicio, lo staff era composto da lui, il suo vice, il medico sociale. Non c'era neanche il preparato atletico, la preparazione atletica la faceva Vinicio in persona. Erano 4, massimo 5 persone. Il preparatore dei portieri è nato negli anni successivi, li allenava stesso l'allenatore dei portieri. Cioè era tutto un altro modo di impostare una gara".