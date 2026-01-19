Serie A, la classifica aggiornata: Como a -2 dal quinto posto
Con la netta vittoria del Como in casa della Lazio, 0-3 il risultato finale all'Olimpico in virtù del gol di Baturina e della doppietta di Nico Paz, la squadra di Cesc Fabregas continua a sognare in classifica, portandosi a -2 punti dalla Juventus quinta che ha perso contro il Cagliari in questo turno di campionato. La Lazio rimane nona a 28 punti, nove in meno degli avversari di giornata, e a -4 dal settimo posto che varrebbe il piazzamento europeo e che oggi occupato dall'Atalanta.
Si riporta di seguito la classifica di Serie A dopo la 21esima giornata:
Inter 49
Milan 46
Napoli 43
Roma 42
Juventus 39
Como 37
Atalanta 32
Bologna 30
Lazio 28
Udinese 26
Sassuolo 23
Cremonese 23
Parma 23
Torino 23
Cagliari 22
Lecce 17
Fiorentina 17
Pisa 14
Verona 14
