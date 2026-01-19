Saelemaekers, il nuovo pupillo di Max: ora serve un altro recupero lampo

Tolto Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, il giocatore che fino a questo momento è quello che ha collezionato più minuti in stagione non era in rosa l'anno scorso e si chiama Alexis Saelemaekers. Un dato che parla e racconta di quanto il belga, rientrato alla base dopo due anni iper formativi in prestito, sia divenuto centrale nello schieramento tattico rossonero. Sempre presente, sempre affidabile: per questo ci si augura un nuovo recupero lampo dopo l'acciacco muscolare di ieri sera.

Sempre in campo

Può sembrare incredibile ma nelle 25 partite che il Milan ha giocato in questa stagione fino a questo momento - 21 in Serie A, 3 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa Italiana - Alexis Saelemaekers è partito sempre da titolare. Un bottino complessivo di 2.073 minuti. L'amore, inizialmente a distanza, con Massimiliano Allegri è sbocciato fin da subito: il tecnico, dopo le due stagioni positive tra Bologna e Roma, lo ha individuato come pedina perfetta per la sua fascia destra e già nel mese di maggio ha dato indicazioni di chiudere ogni porta davanti ai possibili assalti del club giallorosso che se lo sarebbe volentieri tenuto. Alexis, milanista nel midollo, non aspettava altro: rientrato a Milanello cresciuto sotto tutti gli aspetti, specialmente quello mentale. Oggi è insostituibile, come ci raccontano i numeri riportati, ed è anche uno dei leader della squadra oltre che uno dei nuovi pupilli di Allegri.

Recupero lampo, parte II

Dopo l'ennesima prova scintillante e di grande generosità contro il Lecce, in cui ha messo a referto un assist meraviglioso, Saelemaekers ha dovuto alzare bandiera bianca per quello che lui stesso ha definito come un fastidio di natura muscolare. Oggi valutazioni più approfondite hanno rilevato un risentimento all'adduttore sinistro che dovrà essere monitorato con attenzione in questi giorni: la fortuna per il Milan è che la prossima partita si gioca all'Olimpico contro la Roma tra sei giorni. Sulla carta il tempo per recuperare ci sarebbe, anche se non è semplice e non si può prevedere alcunché. Quello che si può guardare, però, è lo storico: in questa stagione, a ottobre, Alexis rientrò anticipatamente dalla Nazionale con una lesione muscolare, confermata anche dagli esami del Milan il giorno 13 ottobre. Ciononostante sei giorni dopo il belga era regolarmente in campo dal primo minuto contro la Fiorentina, dimostrando di avere nelle corde un recupero lampo. La speranza è che anche questa volta, con le partite contro le sue due ex squadre all'orizzonte, Saelemaekers possa ritrovare la condizione in tempi rapidi.