Lesione muscolare per Saelemaekers col Belgio. Alexis torna a Milano per ulteriori controlli

Oggi alle 16:10News
di Manuel Del Vecchio

Ieri il Belgio di Rudi Garcia non è riuscito ad andare oltre uno sterile 0 a 0 contro la Macedonia del Nord. Nonostante il forcing dei Diavoli Rossi, la formazione di Milevski è riuscita a tenere botta portandosi a casa un punto fondamentale, ed importantissimo, in ottica qualificazione al prossimo Mondiale. 

Alexis Saelemaekers è rimasto in campo per un'ora. Avvisa oggi pomeriggio l'account X del Belgio che il rossonero, dopo il check medico odierno, non sarà a disposizione per la prossima partita contro il Galles. Scrive HLN.be che per Alexis di tratta di una lesione muscolare e tornerà a Milano per ulteriori controlli.