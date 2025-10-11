esclusiva mn Cattaneo: "Allegri e Tare hanno riportato identità e normalità al Milan. Max è l'allenatore giusto per Leao"

vedi letture

In esclusiva per MilanNews.it, queste le parole del giornalista, scrittore e conduttore televisivo Marco Cattaneo, intervistato dalla nostra redazione in merito alla stretta attualità del mondo rossonero. Dal gruppo forgiato da mister Allegri al tanto discusso caso Leao, passando infine alla questione Milan-Como in Australia. Ecco l'intervista completa e le sue dichiarazioni:

Sulla lotta scudetto

"Ci si poteva aspettare un grande equilibrio all’inizio del campionato, infatti ad oggi non credo ci sia una squadra così superiore alle altre. Forse il Napoli è sulla carta quella potenziale per arrivare fino in fondo, ma le coppe possono togliere un po’ di energie, e così il Milan può inserirsi..".

Su Max Allegri

"È fondamentale, l’uomo che serviva al Milan in questo momento, perché ha portato normalità insieme a Igli Tare, insieme stanno consentendo al Milan di lottare per i primi posti. Allegri poi è bravissimo nel creare feeling con i giocatori, dote non da tutti".

Un gruppo in crescita

"Sì, questo Milan ha tanti giocatori con potenziale. Per esempio uno come Estupinan, che secondo me è un buon giocatore potrebbe fare bene al Milan, forse non come Theo ma comunque bene. Ovviamente Modric e Rabiot sono due campioni, reggono alto il livello di una squadra che ricordiamolo, non prende gol su azione da 5 partite. Anche Saelemaekers è migliorato tantissimo, e credo molto nel Bebote che contro la Juve è stato uno dei migliori, dei più vivi".

Milan-Como in Australia

"Chiaramente è una scelta economica, sono molto curioso di sapere quale possa essere il pensiero di Allegri in merito. Quando viene a giocare l'NBA dalle nostre parti siamo tutti felici, forse non dovremo farci prendere dal moralismo e sorridere di più quando accadono queste cose anche con le nostre squadre"

Allegri l'allenatore giusto per Leao?

"Secondo me sì, in tanto ci hanno provato con Leao in questi anni e diversi allenatori hanno anche vinto grazie ai suoi gol. Credo che il tema su Rafa sia molto tattico, perchè è un giocatore particolare che ama stare sull'esterno, ma è anche bravo a inserirsi. La chiave della stagione del Milan passerà soprattutto dalle qualità di Rafa".