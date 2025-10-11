Sarri su Milan-Como in Australia: "Penso che abbia ragione Rabiot e credo che abbia ricevuto una brutta risposta"

In seguito all'ok della UEFA a far disputare Milan-Como in Australia il centrocampista rossonero Adrien Rabiot, intervistato da Le Figaro, aveva detto la sua su questa trasferta del tutto eccezionale. Il francese non aveva utilizzato mezzi termini:

"Sono rimasto sorpreso quando ho saputo che con il Milan giocheremo una partita di Serie A contro il Como… in Australia! È completamente folle. Ma si tratta di accordi economici per dare visibilità al campionato, cose che ci superano. Si parla molto dei calendari e della salute dei giocatori, ma tutto questo sembra davvero assurdo. È pazzesco fare così tanti chilometri per una partita tra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci, come sempre".

Non è tardata ad arrivare la risposta di Luigi De Siervo, AD della Lega Calcio: "Rabiot ha detto che è una cosa folle? Ha ragione, ma si scorda che come tutti i giocatori è pagato milioni di euro per svolgere un'attività: ovvero quella di giocare a calcio. E come tale dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna, assecondando il volere del proprio datore di lavoro, in questo caso il Milan, che ha spinto perché si potesse giocare all'estero. La salute dei giocatori è un tema centrale, ma questo è un qualcosa non impossibile, anche perché è un fatto eccezionale".

Nella giornata odierna l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri, in un'intervista concessa ai canali ufficiali del club biancoceleste, ha fatto eco a Rabiot, dando ragione al centrocampista rossonero: "Penso che abbia ragione Rabiot e credo che abbia ricevuto una brutta risposta, tirare dentro i soldi non ha senso. I soldi non giustificano tutto. Anche perché se Rabiot non scendesse in campo a lottare ogni tre giorni i soldi non li prenderebbe neanche la Lega. Tra l'altro Rabiot è un ragazzo fantastico”.