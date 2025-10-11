Braglia avvisa il Milan: "Prima di privarmi di Maignan ci penserei due volte. Uno come lui non si può sostituire"
Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul futuro di Mike Maignan, il cui nome è stato accostato proprio in queste ore alla Juventus.
Maignan "tentato" dalla Juve. Ma farebbe bene il Milan a rinnovare?
"I passaggi a vuoto ci stanno per un portiere, non si discute come valore. Io, prima di privarmi di lui, ci penserei due volte. Ma credo che Maignan abbia già deciso. Uno come Maignan non si può sostituire".
