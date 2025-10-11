Paganini: "Se Pioli perde a Milano rischia l'esonero"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Paolo Paganini ha parlato di Stefano Pioli, ex allenatore e prossimo avversario del Milan in campionato con la Fiorentina.

Pioli, come può uscire dal tunnel con la Fiorentina?

"Se perde a Milano rischia di essere esonerato. C'è grande fermento a Firenze, è una piazza esigente, però il percorso che sta facendo la Fiorentina non è buono. Il mercato è stato buono, non so cosa abbia inciso finora. Kean senza Palladino non sembra più lui. La società è ambiziosa, poi c'è il campanello d'allarme della rescissione con la Roma di De Rossi, molto amico di Pradè. Il rischio che venga esonerato dopo Milano c'è. Bisogna capire anche i rapporti di forza all'interno della società. E' una questione di rapporti tra società e chi decide. Mi sembra un po' confusa la linea"