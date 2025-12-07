Serie A, il Napoli vince sulla Juve: doppietta di Højlund

Una doppietta dell’attaccante danese condanna la Juve alla sconfitta al Maradona e regala al Napoli il primo posto momentaneo in classifica a +1 sull’Inter e +3 sul Milan. Match sbloccato a inizio gara proprio da Hojlund. La Juve fatica a reagire e non riesce a impensierire il Napoli. Ma a inizio ripresa la formazione di Spalletti si scuote e trova il pari con un bel diagonale di Yildiz. Gara più aperta ma ancora Hojlund, di testa batte Di Gregorio e regala il successo al Napoli.

SABATO 6 DICEMBRE

Sassuolo-Fiorentina 3-1

Inter-Como 4-0

Verona-Atalanta 3-1

DOMENICA 7 DICEMBRE

Cremonese-Lecce 2-0

Cagliari-Roma 1-0

Lazio-Bologna 1-1

Napoli-Juventus 2-1

LUNEDÌ 8 DICEMBRE

Pisa-Parma 15.00

Udinese-Genoa 18.00

Torino-Milan 20.45 DAZN/SKY