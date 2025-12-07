Serie A, il Napoli vince sulla Juve: doppietta di Højlund
Una doppietta dell’attaccante danese condanna la Juve alla sconfitta al Maradona e regala al Napoli il primo posto momentaneo in classifica a +1 sull’Inter e +3 sul Milan. Match sbloccato a inizio gara proprio da Hojlund. La Juve fatica a reagire e non riesce a impensierire il Napoli. Ma a inizio ripresa la formazione di Spalletti si scuote e trova il pari con un bel diagonale di Yildiz. Gara più aperta ma ancora Hojlund, di testa batte Di Gregorio e regala il successo al Napoli.
SABATO 6 DICEMBRE
Sassuolo-Fiorentina 3-1
Inter-Como 4-0
Verona-Atalanta 3-1
DOMENICA 7 DICEMBRE
Cremonese-Lecce 2-0
Cagliari-Roma 1-0
Lazio-Bologna 1-1
Napoli-Juventus 2-1
LUNEDÌ 8 DICEMBRE
Pisa-Parma 15.00
Udinese-Genoa 18.00
Torino-Milan 20.45 DAZN/SKY
