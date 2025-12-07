MN - L'ammissione di Nosotti: "Milan? Io sono Allegriano dalla prima ora. Se continua così può giocarsi lo scudetto"

Il collega Marco Nosotti di Sky Sport è intervenuto così a margine dell'evento in Piazzale Laveter per la presentazione del nuovo album figurine Panini 2025-26. Ecco un estratto delle sue parole in esclusiva a MilanNews.it

Milan da scudetto?

"È presto, perché manca tanto. Mancano i mesi importanti, quelli di marzo. Io sono allegriano dalla prima ora. Lo ricordavamo con Savicevic quando fece il primo gol in quella goleada 5 a 4 a Pescara, fu la prima del "genio" con il Milan e le marcature le aprì una signora mezzala di inserimento come era Allegri. Io credo che se continua così debba pensare di giocarsela, poi vincere lo scudetto non è facile".

Sul livello della Serie A

"Ci sono i detentori del titolo (il Napoli, ndr), l'Inter, l'incognita Gasperini, che non è più un'incognita, ma una realtà in cui ho visto mettere a posto un lavoro già fatto da Ranieri. Il Milan è interessante. Forse non ha il centravanti, Leao sta provando a diventarlo con disponibilità. Allegri ha la capacità di allenare dietro le quinte, e in campo. Ha la capacità di dare equilibrio e un senso alle cose. È un geniale pragmatico, l'ho sempre trovato così e io penso che sia un valore aggiunto in questo momento. Poi il futbol non è una scienza esatta, è quello lì".