L'idea di Pellegatti: "Prendereste di corsa Musah come alternativa a Saelemaekers?"

vedi letture

Carlo Pellegatti, storico volto rossonero nel mondo del giornalismo e non, è intervenuto così sul proprio canale Youtube in vista della partita di questa sera tra Torino e Milan. In particolare, Pellegatti racconta come un'idea di mercato lo stuzzichi da molto tempo:

"Vi dico subito che la mia risposta è sì. Prendereste un giocatore che in questo momento è fuori dal progetto Atalanta? Quindi fareste venire di corsa Musah come alternativa a Saelemaekers? Ripeto. La mia risposta è sì, non gioca mai a Bergamo eh..".

SABATO 6 DICEMBRE

Sassuolo-Fiorentina 3-1

Inter-Como 4-0

Verona-Atalanta 3-1

DOMENICA 7 DICEMBRE

Cremonese-Lecce 2-0

Cagliari-Roma 1-0

Lazio-Bologna 1-1

Napoli-Juventus 2-1

LUNEDÌ 8 DICEMBRE

Pisa-Parma 15.00

Udinese-Genoa 18.00

Torino-Milan 20.45 DAZN/SKY