Christian Pulisic, il "clutch player" del Milan: numeri da fuoriclasse

vedi letture

Il Milan contro il Napoli si è regalato una vittoria di importanza capitale, per tantissimi motivi: per i tre punti e la vetta della classifica che allungano la striscia di vittorie in campionato a quattro e a cinque in tutte le competizioni; per il carattere mostrato nonostante oltre mezz'ora in inferiorità numerica; per l'applicazione tattica e la risposta ai dettami richiesti in campo da Massimiliano Allegri. Ma è di importanza capitale aver trovato anche dei singoli che stanno facendo la differenza, in maniera netta ed evidente.

Su tutti c'è Luka Modric, eterno nonostante i 40 anni di età che sembrano la metà, poi ci sono i Rabiot, i Saelemaekers, i Maignan... Solo per citarne alcuni. Oggi però il vero fuoriclasse del Milan si chiama Christian Pulisic. E lo dicono i numeri. Giocatore stupendo sia tecnicamente che tatticamente, che negli Stati Uniti verrebbe etichettato come "clutch player" ovvero il giocatore decisivo nei momenti che contano. La realtà dei fatti parla di un Pulisic decisivo in qualsiasi momento: in campionato, in Europa, nei big match e contro le piccole. Negli ultimi tre anni nessuno in Serie A ha partecipato a un numero maggiore di gol: 46 totali (27 gol e 19 assist).

