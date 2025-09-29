Allegri: "Per entrare in Champions servono 76 punti. Milan diverso? Merito dei giocatori e della società"
Nel post partita di Milan-Napoli 2-1 mister Massimiliano Allegri ha parlato in mix zone. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia e TeleLombardia:
Si aspettava di rianimare così il mondo Milan in soli tre mesi?
“No, assolutamente non è merito mio. È solamente merito dei ragazzi e della società che mi ha messo a disposizione una rosa importante. I ragazzi hanno voglia di fare una bella stagione, lavorando e soprattutto mettendosi a disposizione l’uno con l’altro con grande rispetto. Perché sia chi gioca deve avere rispetto di quelli che stanno in panchina, e quindi devono far bene, e quelli che entrano devono avere rispetto di quelli che giocano e quindi devono fare meglio”.
Con quanti punti si vince?
“Ma no, ho detto un numero a caso. Diciamo che per entrare in Champions servono 76 punti”.
Che settimana sarà ora che arriva la partita con la Juve?
“Lo domando a voi. Secondo voi, sono stato 8 alla Juventus. Non tanto la settimana ma la serata. Speriamo bene”.
