Allegri ha il suo uomo: Rabiot è rossonero e ritrova l'amico Maignan

Adrien Rabiot è un nuovo giocatore del Milan. Sono arrivate da poco le comunicazioni dei due club: quello rossonero e l'Olympique Marsiglia che ha ceduto il centrocampista francese al Diavolo per un totale di 10 milioni di euro, bonus inclusi, a titolo definitivo. Il giocatore firmerà un contratto di tre anni con opzione per un quarto.

E così, di tre richieste fatte da Massimiliano Allegri, ne arriva una: Rabiot, infatti, è stato uno dei pupilli del tecnico livornese ai tempi della Juventus, con i due che hanno sviluppato un rapporto molto stretto anche fuori dal campo. È il giocatore ideale per lo schieramento tattico dell'allenatore rossonero: una mezzala moderna che ha la capacità di fare entrambe le fasi, con maggiore qualità davanti alla porta, specialmente se confrontata con quella fatta vedere da Loftus-Cheek e Fofana nelle prime uscite stagionali.

Adrien Rabiot si unisce a uno spogliatoio molto "francese": ritrova il capitano Mike Maignan, uno dei suoi migliori amici nel calcio con cui hanno condiviso il settore giovanile ai tempi del PSG. Ora saranno di nuovo insieme.

