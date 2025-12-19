MN - Thiago Silva a zero: ecco perché Allegri lo vorrebbe subito

vedi letture

L’inadeguatezza tecnica di Koni De Winter al ruolo di sostituto unico di tutti e tre i titolari della difesa milanista si è palesata nuovamente ieri sera a Riad, con un’ennesima conferma su come il belga sia stato – ad oggi – un investimento sbagliato per il dopo Malick Thiaw. Il Milan necessita di un inserimento anche in difesa oltre a quello offensivo e c’è anche da muoversi con rapidità, perché il mercato di gennaio è ricco di trappole. L’usato sicuro e conosciuto può essere una soluzione rapida e il nome di Thiago Silva, già da ieri sera, riecheggiava nella pancia dell’Al Awwal Stadium di Riad.

Thiago Silva-Milan: il sì di Allegri

Massimiliano Allegri ha chiesto un difensore in più oltre all’attaccante e il profilo di Thiago Silva sarebbe perfetto per lui. Sei mesi di contratto e mettersi in casa un altro leader, capace di tenere alta la concentrazione di tutti e di elevare il tasso tecnico del reparto, con la possibilità di alternarsi a Gabbia o di giocare insieme nella difesa a tre in base alle necessità. Thiago cerca una soluzione che gli possa consentire di arrivare al top in estate per il mondiale. Vuole esserci e al Milan farebbe molto comodo uno con le sue motivazioni. Max lo sente spesso e c’è la sensazione che si potrebbe ben integrare fin da subito.

Sei mesi di contratto

L’operazione, come detto, potrebbe basarsi su sei mesi di contratto con un ingaggio non particolarmente esoso. Il Milan e Thiago Silva non si sono mai dimenticati e adesso, nel momento cruciale della stagione, potrebbero anche ritrovarsi visto che è parametro zero. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.