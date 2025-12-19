Questo Milan senza rinforzi non può andare oltre: Allegri ha fatto la sua parte, ora tocca alla società

Che la Supercoppa a Riad abbia mandato un messaggio alla società. Massimiliano Allegri sta già andando oltre i limiti della rosa a disposizione, tenendo il Milan al secondo posto in campionato con un lavoto che ha il sapore di miracolo. Ma la classifica, per quanto lusinghiera, non nasconde una realtà evidente: questo Milan, per qualità di rosa e profondità, non può continuare così. Rischia seriamente di giocare con il fuoco.

Un miracolo che poggia su basi fragili

La semifinale contro il Napoli ha evidenziato ancora una volta i limiti strutturali della squadra. Davanti, la coppia Nkunku-Pulisic ha avuto un peso offensivo pari a zero: tanto movimento, ma nessuna presenza reale in area, nessuna capacità di incidere contro difese organizzate. Senza una prima punta di peso, il Milan fatica tremendamente a trasforare il lavoto collettivo in pericolosità concreta. Allegri cerca in qualche modo di sopperire con ordine, equilibrio e pragmatismo, ma non può continuare ad inventarsi ciò che la rosa non offre. Per questo motivo il Milan starebbe insistendo tanto su Niclas Fullkrug, ma può il tedesco essere davvero la soluzione ai problemi di questa squadra?

Rinforzi necessari per non abbassare l'asticella

I problemi non si fermano all'attacco. In difesa, l'assenza di un titolare come Matteo Gabbia ha messo in (cattiva) luce Koni De Winter, in estrema difficoltà contro un attaccante fisico come Hojlund. Il dato è preoccupante: bastano tre o quattro assenze (per scelta o obbligate) per far scendere sensibilmente il livello della squadra. Senza alternative all'altezza, il rischio è di compromettere non solo la corsa ai trofei, che in questo caso è il "solo" scudetto, ma anche la lotta per il quarto posto, il "salvavita" di questo Milan come definito da Massimiliano Allegri. Che quindi Riad serva da monito: per continuare in questo miracolo servono almeno due rinforzi veri, una punta centrale affidabile e un difensore pronto. Subito.