Nkunku al Milan per rispolverare il suo talento da top mondiale

vedi letture

Cristpoher Nkunku sarà un nuovo giocatore del Milan: il francese arriva dal Chelsea e sarà l'ottavo acquisto della campagna estiva rossonera. Un investimento molto importante del club di via Aldo Rossi che per l'ex Lipsia staccherà in favore dei londinesi un assegno da 37/38 milioni di euro di parte fissa più 5 milioni di euro di bonus non facilmente raggiungibili. Non è forse l'attaccante d'area che la stessa dirigenza rossonera aveva annunciato ma è sicuramente un'arma offensiva, che se trova continuità fisica, ha grandissimo talento.

Cristopher Nkunku ha 27 anni e, sulla carta, arriva al Milan nel suo periodo di maturazione da un punto di vista calcistico, anche nonostante le ultime stagioni ricche di acciacchi in Premier League. Cresciuto ed esploso nel PSG, ha trovato la sua consacrazione nel Lipsia con cui ha trovato quattro stagioni da sogno in cui ha giocato 172 presenze con 70 gol e 56 assist. Per uno che di mestiere non è una vera prima punta ma più una seconda, trequartista o esterno d'attacco non è male. In Germania ha vinto da protagonista due DFB Pokal e ha raggiunto la semifinale di Champions. Un talento sulla cresta dell'onda che nel 2023 si è trasferito al Chelsea dove, nella prima stagione, è stato sfortunatissimo con gli infortuni e successivamente è stato chiuso dai tanti e continui acquisti dei Blues.

Nkunku saluta Londra dopo 62 partite, 18 gol e 5 assist e giunge a Milanello con la speranza di rispolverare il suo talento da top mondiale che ha dimostrato di avere in passato.

CLICCA SUL BANNER E ASCOLTA IL PODCAST DI MILANNEWS.IT