Sfida incredibile. Condizione ottimale. Poi San Siro e Galliani...

vedi letture

Sono giorni importantissimi, su più fronti, per il Milan. Partiamo dal campo, che poi resta sempre la cosa più importante. Stasera contro il Napoli sarà una partita a dir poco speciale, cui tifosi ai avvicinano con l'adrenalina delle grandi occasioni, che manca da un po'. Sulla carta la squadra di Allegri ci arriva nel momento migliore: dopo la sconfitta con la Cremonese alla prima giornata, sono arrivate soltanto risposte positive. A ogni livello, a partire dalla fase difensiva, davvero straordinaria (fino a oggi). Il centrocampo dà un'idea di solidità che dalle parti di Milanello mancava da tanto tempo. E poi c'è anche una produzione offensiva notevole. Bilancio però realizzato con tutte avversarie più deboli. Ecco perché quello di stasera sarà un test verità, per iniziare a capire fino a che altezza potrà arrivare l'asticella delle ambizioni. Una sconfitta ridimensionerebbe l'entusiasmo e lascerebbe il focus su un piazzamento per la prossima Champions League.

Un successo, viceversa, sarebbe un segnale clamoroso che farebbe rientrare anche il Milan nella corsa allo Scudetto, nonostante siamo soltanto all'inizio. Il pari probabilmente, alla vigilia, è un risultato che non dispiacerebbe a entrambe. Il recupero di Rafa Leao permetterà di avere ancora più possibilità di realizzare un grande cammino in Campionato. Là davanti c'è tanta qualità. Nkunku è diventato subito protagonista. In 90 minuti di gioco totali ha fatto davvero tante cose: un rigore solare procurato (non dato), un rosso agli avversari, un palo e un gol. Approccio per niente timido, in attesa della condizione migliore. Mentre non è più una sorpresa ormai Pulisic: giocatore incredibile, semplicemente fenomenale se analizziamo i numeri. Gimenez si è sbloccato contro il Lecce e ora segnerà con più frequenza? Lo capiremo a breve. La speranza di Allegri è che la risposta sia positiva, anche perchè per caratteristiche è unico nel reparto e sicuramente servirà molto nella stagione, dall'inizio o a gara in corso.

E poi domani ci sarà il verdetto su San Siro. Via libera o game over definitivo. Il secondo scenario sarebbe un vero e proprio disastro per Milano e i 2 club. Il primo aprirebbe invece a un nuovo futuro.

E Galliani? Il ritorno in rossonero sarebbe un colpaccio per ridare forza ed efficacia alla Società, sotto ogni punto di vista. Insomma sono giorni che determineranno molto del futuro rossonero, in campo e fuori. Davvero impossibile annoiarsi...