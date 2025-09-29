Tomori rivela: "Basta lasciare buchi, basta andare in giro per il campo a rubare il pallone. Appena arrivato, Allegri ci ha detto che..."

Fikayo Tomori, difensore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Napoli.

Allegri cosa vi ha dato?

"Il mister è stato qua, ha lavorato con tanti giocatori forti e sa cosa serve a una squadra per vincere. Quando Allegri è arrivato qua ci ha detto subito che non dobbiamo subire tutti i gol dell'anno scorso. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo seguito il mister non lasciando compatti, non lasciando buchi, non andando in giro per il campo a rubare il pallone. A volte serve stare calmi, serve pazienza, perché poi quando abbiamo la palla abbiamo la qualità per far male".

LE PAROLE DI MASSIMILIANO ALLEGRI

Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN al termine di Milan-Napoli, big match vinto dai rossoneri per 2-1 nonostante l’uomo in meno: “Sono contento, era un test importante. Partita molto difficile contro un Napoli che ha grandi qualità. Abbiamo fatto un grande primo tempo, nel secondo tempo purtroppo l’espulsione ed il rigore ci ha costretto a giocare… diciamo che ci siamo allenati bene per la fase difensiva. È la dimostrazione che quando difendi in un certo modo difficilmente prendi gol. È solamente l’inizio, bisogna goderci questa serata di vittoria e da domani dobbiamo pensare all’ultima partita prima della sosta. Bisogna continuare a lavorare, abbiamo fatto un passettino con questa vittoria che abbiamo ottenuto contro un grande Napoli. Se fosse finita in pareggia non sarebbe successo niente viste le cose in campo. Bisogna continuare a lavorare, partite di sofferenza così ce ne saranno ancora nel campionato, se giochi con questo spirito è più facile portarle a casa. Leao è in ritardo di condizione, Nkunku sta crescendo di condizione: ci sono buone cose per poter far bene”.