La Serie A non si ferma tra Natale e Capodanno: il programma del turno del weekend

Si riporta di seguito il programma della 17esima giornata di Serie A:

27/12/2025 Sabato 12.30 Parma-Fiorentina DAZN

27/12/2025 Sabato 15.00 Lecce-Como DAZN

27/12/2025 Sabato 15.00 Torino-Cagliari DAZN

27/12/2025 Sabato 18.00 Udinese-Lazio DAZN

27/12/2025 Sabato 20.45 Pisa-Juventus DAZN/SKY

28/12/2025 Domenica 12.30 Milan-Verona DAZN

28/12/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Napoli DAZN

28/12/2025 Domenica 18.00 Bologna-Sassuolo DAZN/SKY

28/12/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN

29/12/2025 Lunedì 20.45 Roma-Genoa DAZN/SKY

CALCIOMERCATO MILAN, LE ULTIME DAL DIRETTORE VITIELLO

"Niclas Fullkrug: speravamo tutti - ha confermato il direttore di MilanNews.it Antonio Vitiello - in qualcosa di meglio, ma da quello che filtra dalla sede rossonera, non ci sono soldi da investire a gennaio. Purtroppo la situazione è questa. Peccato che molte risorse sono state spese male in estate, perché fino ad oggi gli unici acquisti che hanno convinto sono stati Rabiot e Modric. Dunque Fullkrug in prestito con diritto fino a giugno, una pezza per cercare di fare a Max Allegri qualche risorsa in più in un reparto che ha tante problematiche, da Nkunku a Gimenez, passando per i continui stop fisici di Leao e Pulisic (che insieme incredibilmente hanno giocato pochissimo). Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche potrebbe essere la figura giusta, perché si tratta del classico attaccante d’area di rigore. Invece se la vediamo sotto l’aspetto clinico, il giocatore è stato spesso infortunato e prenderlo rappresenta un grosso rischio. Ora il Milan vuole prendere un difensore duttile, capace di giocare sia a destra che centrale. E dunque si stanno valutando diversi profili in prestito. Anche qui nessun investimento importante. L’unica variazione potrebbe esserci se dovesse partire qualcuno a titolo definitivo. Per questo il Diavolo sperava di vendere Gimenez a gennaio, ma l’operazione del messicano ha guastato i piani del club. Max Allegri fino ad oggi ha svolto un lavoro enorme. In campionato si trova solamente ad un punto dal primo posto, e avrebbe meritato un aiuto più convincente sul mercato. Bisognerà utilizzare al massimo tutte le risorse della rosa, provare ad andare oltre i propri limiti per sognare di arrivare fino alla fine in competizione con Inter e Napoli. In caso contrario sarà un’altra stagione di rimpianti, con l’ennesima conferma che i risultati economici/finanziari precedono sempre quelli sportivi".