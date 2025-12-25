Rabiot: "Tifoseria del Milan è stupenda: mi piace giocare a San Siro"

Adrien Rabiot, centrocampista francese arrivato sul finale di mercato estivo in rossonero perché fortemente voluto dal tecnico Massimiliano Allegri, si è concesso in vista di questo Natale a Sky Sport 24 per una lunga intervista sulla prima parte di questa stagione, che sicuramente si sta rivelando particolarmente positiva per il Milan. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni.

Sulla possibilità di giocare a San Siro: "La tifoseria del Milan è stupenda, a me piace giocare in questo ambiente e per questo dobbiamo essere consapevoli di tutto quello che c'è intorno a noi. Lo dobbiamo avere in testa ogni volta che entriamo in campo, sia a San Siro sia quando giochiamo in altri stadi”.