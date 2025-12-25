I km percorsi da Leao a partita non sono bassi. E sta segnando molto per media

Oggi alle 09:08News
di Enrico Ferrazzi

Questi i numeri di Rafael Leao nella Serie 2025-2026:

PARTITE GIOCATE: 10
MINUTI GIOCATI: 720'
GOL: 5
ASSIST: 1
AMMONIZIONI: 1
ESPULSIONI: 0

DISTANZA PERCORSA: 73 km
MEDIA KM PERCORSI A PARTITA: 7,3

TIRI TOTALI: 31
TIRI RESPINTI: 1
TIRI FUORI: 9
TIRI IN PORTA: 21
PRECISIONE AL TIRO: 52%
PRECISIONE NEI PASSAGGI: 78%