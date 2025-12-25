Baggio incontra Sinner: "Sempre bello vederti fenomeno"

Oggi alle 08:52News
di Francesco Finulli

Incontro a tinte rossonere quello avvenuto in alta quota a Dubai tra due leggende dello sport italiano: il tennista Jannik Sinner e l'ex calciatore Roberto Baggio. Il primo, attuale numero due del ranking mondiale, è grande tifoso milanista; il secondo nella sua carriera stratosferica è passato anche da Milanello collezionando un totale di 67 presenze con 19 gol, in due stagioni.

Ed è stato proprio Roberto Baggio a immortalare e pubblicare sui social lo scatto dell'incontro avvenuto sull'aereo di ritorno da Dubai. Queste le parole cha accompagnano il post Instagram del Divin Codino, dichiarazioni di stima nei confronti del giovane asso della racchetta: "Sempre bello vederti fenomeno".